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اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة تمرد يشمل فصل الدين عن الدولة

01:32 م الأحد 28 مارس 2021
اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة تمرد يشمل فصل الدين عن الدولة

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

جوبا- (بي بي سي):

شهدت عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، توقيع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، عبد العزيز الحلو، على إعلان مبادئ تمهيداً لعودة المفاوضات بين الطرفين

وطبقا لمسودة اتفاق المبادئ التي اطلعت عليها بي بي سي اتُفِقَ على فصل الدين عن الدولة وتشكيل جيش موحد بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى "إقامة دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تكفل حرية الدين والمعتقد وألا تتبنى الدولة أي دين رسمي".

كما تم الاتفاق بين الطرفين على وقف دائم وشامل لإطلاق النار عند التوقيع على ملف الترتيبات الأمنية.

وفشلت جولات سابقة من المفاوضات بين الطرفين بسبب الخلافات على قضية علاقة الدين بالدولة والترتيبات الأمنية، ومن شأن الاتفاق على إعلان المبادئ أن يسهل الطريق أمام المفاوضات تمهيداً للوصول إلى اتفاق شامل.

وتعتبر الحركة الشعبية لتحرير السودان من أكبر الفصائل المسلحة التي تنشط في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.

وكانت الحركة التي تسيطر على مناطق واسعة في المنطقتين قد رفضت توقيع اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية وبعض الفصائل المسلحة الأخرى في أكتوبر الماضي.

هذا المحتوى من

عبدالله حمدوك حركة تمرد فصل الدين عن الدولة جنوب السودان عبد الفتاح البرهان

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