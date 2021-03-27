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الشرطة المكسيكية تنقذ 87 مهاجرا احتجزهم مهربون في أحد المنازل

05:06 ص السبت 27 مارس 2021
الشرطة المكسيكية تنقذ 87 مهاجرا احتجزهم مهربون في أحد المنازل

الشرطة المكسيكية

مكسيكو سيتي- (د ب أ):
أنقذت الشرطة المكسيكية 87 مهاجرا احتجزهم مهربو البشر.

وقالت أمانة الأمن والحماية المدنية في ولاية بويبلا يوم الجمعة إن مجموعة من أمريكا الوسطى- ومن بينهم أطفال- كانت تتجه نحو الولايات المتحدة عندما احتجزهم مهربون لمدة ثلاثة أيام في أموزوك.

وتمكن مهاجر من هندوراس من إجراء مكالمة طوارئ من المنزل وأبلغ الشرطة.

وبدأت السلطات عملية بحث وعثرت على 45 امرأة و 26 رجلا و 16 طفلا من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.

وكان من المفترض على ما يبدو أن ينقل المهربون المجموعة شمالاً إلى مدينة سان لويس بوتوسي، لكنهم تركوها في المنزل.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلين وامرأة كانوا يراقبون المنزل.

ولم يتضح على الفور المزيد من تفاصيل هذه القضية.

وقد حدثت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين يسافرون عبر المكسيك باتجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متزايدة بشأن هذه القضية.​

الشرطة المكسيكية الحماية المدنية الولايات المتحدة

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