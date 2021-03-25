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البيت الأبيض: بايدن بصدد الإعلان عن "هدف جديد" في مواجهة كورونا

07:36 م الخميس 25 مارس 2021
البيت الأبيض: بايدن بصدد الإعلان عن "هدف جديد" في مواجهة كورونا

جو بايدن

واشنطن- (أ ش أ):

كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط للإعلان عن هدف جديد يتمثل في إعطاء مائتي مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بدلا من نصف هذا العدد، خلال أول 100 يوم له في منصبه .

وأضاف المسئول - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- أنه من المقرر أن يناقش بايدن هدف إدارته الجديد بعد خلال مؤتمر صحفي هو الأول له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير الماضي.

وكان بايدن قد قال - في وقت سابق - إن الهدف الذي حدده بإعطاء 100 مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته سيتحقق قبل أكثر من 40 يوما من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.

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