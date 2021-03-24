"ريفينتيف": 27 ناقلة نفط محملة بـ1.9 مليون طن من الخام عالقة في قناة السويس

وكالات

أظهرت بيانات شركة "ريفينتيف" المتخصصة في تعقب حركة السفن حول العالم تعطل حركة السير اليوم الأربعاء، لنحو 27 سفينة على جانبي قناة السويس بعد جنوح سفينة "إيفر جرين" في وقت سابق من اليوم، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقالت منصة "ريفينتيف" إن الشحنة الإجمالية لتلك السفن تبلغ نحو 1.9 مليون طن متري من النفط الخام, منوهة إلى أن عدد السفن العالقة بلغ حتى الآن 53 سفينة.

تواصل هيئة قناة السويس جهودها لتعويم سفينة الحاويات البنمية "إيفر جرين" التي يبلغ وزنها 199.489 طن، وجنحت عند الكيلو 151 من قناة السويس منذ مساء أمس، مما أدى إلى سد الممر المائي.

وبحسب موقع "marinetraffic" فقد جنحت السفينة البنمية في الساعة 14:19 من مساء أمس بتوقيت جرينتش أي في الساعة 4:19 عصر أمس، ولم يتضح على الفور سبب انحراف السفينة في القناة.

شهدت أسعار البترول تراجعا بنسبة 8.1% خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث تراجعت- وسط تعاملات متذبذبة- من حدود الـ 70 دولارا للبرميل لخام برنت إلى حدود الـ 60 دولارا مرة أخرى، وذلك قبل أن تعاود الصعود بشكل ملحوظ اليوم تزامنا مع حادثة تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة بنمية عن مسارها.