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سفارة أوكرانيا في مصر تدعو إلى فتح قنصليات في شرم الشيخ والغردقة

05:15 م الأربعاء 24 مارس 2021
سفارة أوكرانيا في مصر تدعو إلى فتح قنصليات في شرم الشيخ والغردقة

أرشيفية


كييف - أ ش أ

ذكرت سفارة أوكرانيا لدى مصر أن هناك حاجة ملحة لفتح قنصليات أوكرانية في منتجعي الغردقة وشرم الشيخ، نظرا للزيادة القياسية في تدفق السياح الأوكرانيين.

وقال سفير أوكرانيا لدى مصر يفهين ميكيتينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن عدد السياح الأوكرانيين في مصر بلغ نحو مليون و100 ألف سائح قبل وباء كورونا، وبذلك احتلت أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث نسبة تدفق سياحها إلى مصر بعد السياح الألمان.

وأضاف ميكيتينكو أنه في عام 2020 عندما أعادت مصر فتح منتجعاتها في الأول من يوليو، بعد القيود التي فُرضت في مارس، احتلت أوكرانيا المرتبة الأولى من حيث عدد السياح إذ بلغ عددهم 727 ألفًا و 100 سائح.

وأوضح السفير الأوكراني أن نحو 10 آلاف سائح أوكراني يزورون مصر كل أسبوع، ويتوقع منظمو الرحلات السياحية المحليون زيادة أخرى في تدفق السياح من أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه طلب بالفعل من وزارة الخارجية فتح قنصلية لأوكرانيا في الغردقة وشرم الشيخ.

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القاهرة سفارة أوكرانيا قنصليات أوكرانيا شرم الشيخ

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