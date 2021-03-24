إعلام فلسطيني: سلسلة غارات إسرائيلية على غزة
غزة - (د ب أ):
ذكر تقرير إخباري أن طائرات حربية إسرائيلية شنت فجر اليوم الاربعاء سلسلة غارات على مواقع بمدينة غزة.
وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء بأن "طائرات مروحية قصفت موقعا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة بخمسة صواريخ ما ألحق أضرارا بالموقع المستهدف".
وأحدثت الغارات دويا عنيفا في معظم مناطق غزة، بحسب "معا".
كما استهدف الطيران الإسرائيلي موقعا في شرق دير البلح وسط القطاع دون الإبلاغ عن إصابات، وفقا للمصدر نفسه.
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