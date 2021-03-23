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الصدر يدعو الحكومة العراقية للوقوف ضد الأعمال المسلحة في البلاد

11:39 م الثلاثاء 23 مارس 2021
الصدر يدعو الحكومة العراقية للوقوف ضد الأعمال المسلحة في البلاد

مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى العمل بجد وحزم ضد كل الأعمال المسلحة التي تستهدف أمن العراق ومواطنيه مهما كان انتماء الفاعلين.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": "أنا على علم أنهم مأجورين لزعزعة الأمن والاستقرار ويسعون إلى إضعاف هيبة الدولة وتشويه سمعة المقاومة الشريفة لينتفع من لهم أجندات خارجية".

وأضاف أن هذا الانفلات الأمني وانفلات السلاح يجب أن لايدوم وعلى الحكومة الإسراع بعملها على أكمل وجه نحن مستعدون للتعاون معها.

مقتدى الصدر الحكومة العراقية الأعمال المسلحة تويتر

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