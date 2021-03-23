رئيس "الرئاسي" الليبي يصل باريس في زيارة رسمية بدعوة من الإليزيه
ليبيا - (أ ش أ)
وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية، أن الزيارة تأتي بموجب دعوة رسمية من قصر الإليزيه، وتعد أول زيارة خارجية يجريها المنفي بعد توليه مهام رئاسة المجلس الرئاسي.
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