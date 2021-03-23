مقتل 3 من أفراد طاقم قاذفة روسية جراء حادث فني

موسكو - (د ب أ):

صرح مصدر دفاعي روسي بمقتل ثلاثة من أفراد طاقم قاذفة من طراز "تو-22 إم 3" نتيجة حادث فني وقع في مطار بمقاطعة كالوجا وسط روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية أن الثلاثة لقوا حتفهم نتيجة تفعيل قاذف المقاعد لدى بدء تشغيل محركات القاذفة.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.