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رئيس الحكومة الليبية يستقبل الرئيس التونسي

12:38 م الأربعاء 17 مارس 2021
رئيس الحكومة الليبية يستقبل الرئيس التونسي

عبدالحميد الدبيبة

طرابلس - أ ش أ

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في طرابلس الرئيس التونسي قيس سعيد، في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس تونسي يزور ليبيا منذ عام 2012.

وأفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، بأن هذه الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية مقاليد السلطة في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
عبدالحميد الدبيبة طرابلس الحكومة الليبية ليبيا قيس سعيد تونس

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