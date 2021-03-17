رئيس الحكومة الليبية يستقبل الرئيس التونسي
طرابلس - أ ش أ
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في طرابلس الرئيس التونسي قيس سعيد، في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس تونسي يزور ليبيا منذ عام 2012.
وأفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، بأن هذه الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا بعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية مقاليد السلطة في البلاد.
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