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إصابة عدد من خفر السواحل الإيراني بجروح في اشتباكات مع متظاهرين

05:37 م الأحد 14 مارس 2021
إصابة عدد من خفر السواحل الإيراني بجروح في اشتباكات مع متظاهرين

خفر السواحل الإيراني

طهران - (بي بي سي)

أفادت وسائل إعلام محلية أن عددًا من أفراد خفر السواحل الإيراني أصيبوا بجروح عندما هاجم محتجون قاعدتهم على خلفية مقتل شاب في مواجهة بين وحدتهم ومهربي نفط.

ووقع الحادث يوم الجمعة، بعد أن تجاهل المهربون كانوا على متن قوارب في منطقة سيريك بمضيق هرمز الطلقات التحذيرية لخفر السواحل.

وبحسب الصحف، فتح الحراس النار على عدة قوارب بعد تعرضهم لهجوم بقنابل حارقة ومقذوفات أخرى.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مواطنًا من سيريك يبلغ من العمر 31 عامًا قتل.

وبعد ساعات تجمع القرويون خارج القاعدة للتظاهر ضد القتل، لكن بعض المتظاهرين شنوا هجوما على مبنى خفر السواحل مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد القوة بجروح خطيرة وإلحاق أضرار جسيمة بالقاعدة.

وتأتي أعمال العنف بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اشتباكات دامية مع مهربي الوقود في إقليم سيستان بلوشستان الجنوبي الشرقي على الحدود مع باكستان خلفت قتيلين، أحدهما شرطي، بحسب السلطات الإيرانية.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 12 شخصًا قُتلوا، بينهم قاصران، واتهمت قوات الأمن الإيرانية باستخدام القوة المفرطة.

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خفر السواحل الإيراني متظاهرين طهران مضيق هرمز

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