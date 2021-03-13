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البرازيل تتجاوز الهند وتصبح ثاني أكبر دولة في العالم في إصابات كورونا

09:34 م السبت 13 مارس 2021
البرازيل تتجاوز الهند وتصبح ثاني أكبر دولة في العالم في إصابات كورونا

البرازيل

برازيليا - (د ب أ)

تجاوزت البرازيل الهند لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الرسمية.

وذكرت وزارة الصحة في برازيليا، أنه تم تسجيل 85 ألفا و663 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 11 مليونًا و363 ألفًا و380، مقارنة بـ 11 مليونًا و333 ألفًا في الهند، التي كانت في المركز الثاني سابقًا.

وأضافت وزارة الصحة أن 275 ألفا و105 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن بسبب (كوفيد-19) في البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون نسمة.

وانهار النظام الصحي في عدة مدن، بما في ذلك ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس، وهناك أماكن أخرى مهددة، بما في ذلك بعض الولايات الجنوبية التي تتمتع عموما ببنية تحتية ومؤسسات صحية أفضل.

وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية، أن المستشفيات في 53 مدينة بولاية ساو باولو الغنية وصلت إلى 100% من طاقتها. وتوفي ما لا يقل عن 45 مريضًا بـ(كوفيد-19) أثناء انتظارهم سريرًا في وحدات العناية المركزة.

البرازيل الهند برازيليا فيروس كورونا

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