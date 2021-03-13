أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

مزاعم زائفة.. إثيوبيا ترد على اتهامات أمريكية حول تطهير عِرقي بتيجراي

01:01 م السبت 13 مارس 2021
مزاعم زائفة.. إثيوبيا ترد على اتهامات أمريكية حول تطهير عِرقي بتيجراي

وزارة الخارجية الإثيوبية

أديس أبابا- (د ب أ):

وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بشأن عملية تطهير عرقي في إقليم تيجراي، بأنها "مزاعم لا أساس لها وزائفة"، فيما رحبت بدعوات لإجراء تحقيق بشأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم الواقع شمال البلاد، حسب وكالة "بلومبرج"، السبت.

وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة الإثيوبية لإنهاء حرب تحتدم في المنطقة منذ أربعة أشهر، مما أدى لاستقدام قوات من اريتريا المجاورة، ومقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم الشهر الماضي جنود اريتريين بارتكاب جرائم حرب في تيجراي، بسبب ما يزعم من ارتكاب مذبحة لمئات المدنيين العزل ببلدة أكسوم في نوفمبر الماضي.

وانتقدت إثيوبيا واريتريا التقرير.

ونفت حكومتا البلدين تورط قوات اريترية في القتال.

وزارة الخارجية الإثيوبية إثيوبيا إقليم تيجراي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الخبر التالى:

الأردن: فتح تحقيق في حادث "نقص الأكسجين" بمستشفى السلط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189639

    عدد المصابين

  • 146434

    عدد المتعافين

  • 11214

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 67563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اللجنة العليا للفيروسات تجيب على الأسئلة المتداولة حول لقاحات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا