طهران: تعرض سفينة إيرانية لهجوم في المتوسط.. ولا إصابات بشرية

طهران- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية، علي غياثيان، أن جسما متفجرا أصاب سفينة تجارية إيرانية عندما كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أدى إلى الحاق أضرار بجزء منها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، السبت، عن غياثيان قوله إن الهجوم الذي تعرضت له سفينة الحاويات "إيران- شهركرد"، وقع أمس الأول الأربعاء في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أسفر عن تضرر جزء من هیکلها، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف: "تعود هذه السفينة لشركة الشحن البحري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت متجهة من إيران إلى أوروبا".

وأشار غياثيان إلى أنه "بعد اصطدام الجسم المتفجر بالسفينة، وقع حريق جزئي في مكان الانفجار، وقد تم احتواؤه سريعا بجهود القبطان وطاقم السفينة".

وأضاف أن الإجراءات جارية للكشف عن مصدر هذا "الهجوم الإرهابي"، قائلا: "هكذا ممارسات إرهابية تعتبر مصداقا للقرصنة البحرية وتتعارض مع القوانين الدولية بشأن أمن الملاحة التجارية، وستجرى المتابعات القانونية عبر المؤسسات الدولية المعنية للكشف عن المتورطين".

وجاء الهجوم عقب اتهام إسرائيل لإيران بالمسؤولية عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في خليج عمان الشهر الماضي، ورفضت طهران هذا الاتهام.