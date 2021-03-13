أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

طهران: تعرض سفينة إيرانية لهجوم في المتوسط.. ولا إصابات بشرية

10:26 ص السبت 13 مارس 2021
طهران: تعرض سفينة إيرانية لهجوم في المتوسط.. ولا إصابات بشرية

سفينة إيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية، علي غياثيان، أن جسما متفجرا أصاب سفينة تجارية إيرانية عندما كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أدى إلى الحاق أضرار بجزء منها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، السبت، عن غياثيان قوله إن الهجوم الذي تعرضت له سفينة الحاويات "إيران- شهركرد"، وقع أمس الأول الأربعاء في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مما أسفر عن تضرر جزء من هیکلها، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف: "تعود هذه السفينة لشركة الشحن البحري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت متجهة من إيران إلى أوروبا".

وأشار غياثيان إلى أنه "بعد اصطدام الجسم المتفجر بالسفينة، وقع حريق جزئي في مكان الانفجار، وقد تم احتواؤه سريعا بجهود القبطان وطاقم السفينة".

وأضاف أن الإجراءات جارية للكشف عن مصدر هذا "الهجوم الإرهابي"، قائلا: "هكذا ممارسات إرهابية تعتبر مصداقا للقرصنة البحرية وتتعارض مع القوانين الدولية بشأن أمن الملاحة التجارية، وستجرى المتابعات القانونية عبر المؤسسات الدولية المعنية للكشف عن المتورطين".

وجاء الهجوم عقب اتهام إسرائيل لإيران بالمسؤولية عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم في خليج عمان الشهر الماضي، ورفضت طهران هذا الاتهام.

سفينة إيرانية تعرض سفينة إيرانية لهجوم طهران إيران

الخبر التالى:

السودان يكشف سبب عدم التوصل لاتفاق سد النهضة.. ويؤكد: سندافع عن حقوقنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189000

    عدد المصابين

  • 145923

    عدد المتعافين

  • 11169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 94563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية والطقس حتى الخميس 18 مارس (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا