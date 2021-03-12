باكستان تسجل 2701 إصابة جديدة و54 وفاة بفيروس "كورونا"
إسلام آباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 2701 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 600 ألفا و198 حالة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 54 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و430 وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1573 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 568 ألفا و65 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 18 ألفا و703 حالات.
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