أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

العاصمة الروسية تخفف قيود كورونا

09:24 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
العاصمة الروسية تخفف قيود كورونا

العاصمة الروسية تخفف قيود كورونا

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، رفع بعض القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في مكاتب الأحوال المدنية وقاعات حفلات الزفاف.

وقالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية - في بيان بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن تحسن الوضع الوبائي في المدينة قد سمح للسلطات بالبدء في التخفيف التدريجي للقيود التي تم فرضها سابقا بسبب الوباء، بما في ذلك إعادة مكاتب تسجيل الأحوال المدنية وقاعات حفلات الزفاف إلى عملها الطبيعي.

وأوضحت المسؤولة أن الحديث يدور عن إلغاء التسجيل المسبق للراغبين في زيارة المكاتب والقاعات المذكورة، ورفع تقييد عدد الضيوف في مراسم تسجيل الزواج بخمسة أشخاص فقط.

مع ذلك أشارت راكوفا، إلى أن ارتداء القفاز الواقي والكمامة يبقى إلزاميا أثناء هذه المراسم، شأنه شأن الالتزام بالتباعد الجسدي والذي لا بد من أخذه بعين الاعتبار عند تحديد عدد الضيوف.

هذا المحتوى من

قيود كورونا روسيا موسكو

الخبر التالى:

خليفة بن زايد يهنئ الشعب الإماراتي والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص|"تاج الدين" يرد على تصريحات متداولة عن تأجيل الدراسة : "خاطئة تماما"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا