إيران: بدء حملة التطعيم باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد كورونا
طهران - أ ش أ
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، بدء حملة التطعيم باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن نجل وزير الصحة الإيراني أول من تلقى اللقاح الروسي مع بداية التطعيم في إيران.
وكانت إيران قد تسلمت الخميس الماضي أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" تضم نصف مليون جرعة، في حين ستصل الدفعة الثانية بحلول 18 فبراير، والدفعة الثالثة بحلول 28 فبراير، حيث سيتم إرسال اللقاح على دفعات كل أسبوعين.
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