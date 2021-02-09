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بايدن ومودي يبحثان هاتفيا العمل معا لمكافحة كورونا وتغير المناخ

12:20 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
بايدن ومودي يبحثان هاتفيا العمل معا لمكافحة كورونا وتغير المناخ

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي العمل معا في قضايا مكافحة الإرهاب العالمي وجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وتغير المناخ، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
وذكر البيان الذي نقلته وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم الإثنين أن الزعيمين ناقشا تطورات الانقلاب العسكري في ميانمار، حيث اتفقا على ضرورة التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

جو بايدن واشنطن أمريكا ناريندرا مودي

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