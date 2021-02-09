بايدن ومودي يبحثان هاتفيا العمل معا لمكافحة كورونا وتغير المناخ
واشنطن - (د ب أ):
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي العمل معا في قضايا مكافحة الإرهاب العالمي وجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وتغير المناخ، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
وذكر البيان الذي نقلته وكالة بلومبرج للأنباء مساء اليوم الإثنين أن الزعيمين ناقشا تطورات الانقلاب العسكري في ميانمار، حيث اتفقا على ضرورة التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
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