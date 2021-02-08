الرئيس الإيراني: بدء حملة التطعيم ضد كورونا غدًا الثلاثاء

طهران - (د ب أ)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين عن بدء التطعيم ضد كورونا اعتبارا من غد الثلاثاء في إيران.

وقال إن حملة التطعيم سوف تستمر بوتيرة سريعة في إطار الوثيقة المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

كان وزير الصحة الإيراني، سيد نمكي قد صرح أمس الأحد أن التطعيم سوف يكون أولا للأطباء وموظفي الرعاية ثم المواطنين ممن تتراوح أعمارهم من 65 عاما فأكثر

وأضاف "بعد ذلك، ستجرى عملية خطوة بخطوة، حتى يتم تطعيم جميع السكان وعددهم 83 مليون نسمة".

وستستخدم الجرعة الأولى لقاح "سبوتنيك في" الذي صنعته روسيا. وكانت البلاد قد تسلمت نصف مليون جرعة يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يصل المزيد من الجرعات في الأسابيع المقبلة.

كان من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم إما في نهاية فبراير الجاري أو أوائل مارس المقبل، لكن الإطار الزمني تم تقديمه حتى يتسنى أن تبدأ قبل 24 ساعة من الذكرى الـ42 للثورة الإسلامية في البلاد عام 1979.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين ،أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و 473 ألف حالة،فيما بلغ إجمالي 58 ألفا و536 حالة.