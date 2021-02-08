أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

المملكة المتحدة : إصابات كورونا تصل إلى 96ر3 مليون والوفيات 112 ألف و681

10:30 ص الإثنين 08 فبراير 2021
المملكة المتحدة : إصابات كورونا تصل إلى 96ر3 مليون والوفيات 112 ألف و681

المملكة المتحدة

لندن- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 96ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 112 ألف و681. وتعافى من المرض عشرة آلاف و270 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.

المملكة المتحدة إصابات كورونا وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الخارجية التركي يبدأ غدا جولة خليجية تشمل الكويت وعمان وقطر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا