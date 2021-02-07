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بايدن: لن نرفع العقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي

06:07 م الأحد 07 فبراير 2021
بايدن: لن نرفع العقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووي

جو بايدن

وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي قبل أن تعود الأخيرة للالتزام بالاتفاق الدولي الموقع في 2015 والعدول عن الإجراءات التي اتخذتها ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.
وأجاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، بـ "لا"، بسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع العقوبات على إيران قبل عودتها للالتزام بالاتفاق.

جو بايدن أمريكا الاتفاق النووي

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