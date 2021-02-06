أزمة سد النهضة في 24 ساعة| إثيوبيا تلوم مصر والسودان.. والخرطوم تؤكد: "السد يُهدد الملايين"

وكالات:

خلال 24 ساعة، انطلقت العديد من التصريحات بين السودان وإثيوبيا، حول مفاوضات سد النهضة، بعدما فشلت الدول الثلاث في التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

حذر السودان، السبت، من أنّ خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل الأزرق يشكّل "تهديدًا مباشرًا" لأمنها القومي.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو المقبل، سيشكل "تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني".

وفي مقابلة مع رويترز -نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"- قال الوزير السوداني إن الخرطوم "يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة". وأشار إلى "تحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء".

وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن سد النهضة يشكل تهديدًا لأمن نحو 20 مليون سوداني، لافتًا إلى أن حل مسألة السد يجب أن يتم وفق القانون الدولي.

وقال حمدوك: "متفقون على المضي قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية".

من جانبه، حمل وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، مصر والسودان، مسئولية عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، معتبرًا أن أديس أبابا "مرنة جدًا" بالمفاوضات.

واعتبر بقلي، السبت، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، أن القاهرة والخرطوم تتخذان مسارًا يُعطل المفاوضات التي تسعى إثيوبيا إلى إنهائها بشكل مرضي لجميع الأطراف.

وأضاف أن "إثيوبيا غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة خلال الجولات الماضية، التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي".

وتابع أن الأعمال الهندسية في بناء سد النهضة وصلت إلى 91%، بينما بلغت نسبة البناء الكلية 78.3%، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ستبدأ عملية الملء الثانية لسد النهضة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد قبل أيام رفض بلاده "أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل"، مشددًا على "حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة".

وتعثرت مفاوضات سد النهضة، بعدما فشلت الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، جراء التعنت الإثيوبي.

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