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"يُهدد 20 مليون شخص".. تصريحات من رئيس الوزرء السوداني بشأن سد النهضة

09:09 م السبت 06 فبراير 2021
"يُهدد 20 مليون شخص".. تصريحات من رئيس الوزرء السوداني بشأن سد النهضة

عبد الله حمدوك

وكالات:

أكد، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك أن سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، لافتًا إلى أن حل مسألة السد يجب أن يتم وفق القانون الدولي.

وقال حمدوك، حسبما نقلت عنه قناة العربية، اليوم السبت، "متفقون على المضي قدما لحل ملف سد النهضة ضمن الحلول الأفريقية".

وجدد وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، اليوم السبت، رفض إثيوبيا أي اتفاق يحيد عن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الموقع عليها في مارس 2015.

وقال الوزير الإثيوبي إن مشاكل خطيرة ظهرت في المفاوضات الثلاثية بسبب "حملة تشويه" للسد، لافتا إلى أن مصر والسودان لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بإثارة "آراء متناقضة".

وقال "يجري بناء سد النهضة بشكل سريع، ومن المتوقع أن يخزن السد 13.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار القادم".

وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، أكد أن أي ملء أحادي لخزان سد النهضة سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.

وأضاف وزير الري السوداني أن بلاده اقترحت توسيع مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الأفريقي أوروبا وواشنطن وبعض الوسطاء.

عبد الله حمدوك السودان رئيس الوزراء السوداني سد النهضة

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