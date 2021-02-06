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تعميد رضيع في أسبوعه السادس يؤدي إلى وفاته ويثير جدلا في رومانيا

12:45 م السبت 06 فبراير 2021
تعميد رضيع في أسبوعه السادس يؤدي إلى وفاته ويثير جدلا في رومانيا

أرشيفية

بوخارست- (بي بي سي):

دفعت وفاة رضيع يبلغ من العمر ستة أسابيع بعد ساعات من مراسم التعميد في رومانيا، كبير الأساقفة الأرثوذكس إلى الحديث عن ضرورة إعادة النظر في ممارسة تلك الطقوس لتجنب المزيد من المآسي.

أصيب الطفل بنوبة قلبية بعد أن غُمر ثلاث مرات في الماء المقدس وبين تشريح الجثة أنه اختنق وأن في الرئتين كمية من الماء.

ووقع 60 ألفا على عريضة يطالبون فيها بالتغيير.

وتعهد كبير الأساقفة بمراجعة ممارسة غمر الطفل بالماء وبحث القرار الأنسب لاحترام الطقوس وتجنب الحوادث في الوقت نفسه.

وفتحت النيابة تحقيقا في القتل غير العمد مع القس الذي أجرى المعمودية في مدينة سوتشافا الشمالية الشرقية.

هذا المحتوى من

BBC
رومانيا بوخارست مدينة سوتشافا الشمالية

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