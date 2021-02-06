مقتل وإصابة 3 عناصر من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك
بغداد- (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في داقوق بمحافظة كركوك.
وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز)، "إن هجوما مسلحا استهدف قبل قليل نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في داقوق اندلعت بعدها اشتباكات"، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي واصابة اثنين اخرين.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
168057
عدد المصابين
-
131211
عدد المتعافين
-
9512
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
105390934
عدد المصابين
-
77082985
عدد المتعافين
-
2292466
عدد الوفيات
إعلان