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مقتل وإصابة 3 عناصر من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك

08:21 ص السبت 06 فبراير 2021
مقتل وإصابة 3 عناصر من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك

الشرطة العراقية

بغداد- (أ ش أ):
أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في داقوق بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز)، "إن هجوما مسلحا استهدف قبل قليل نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في داقوق اندلعت بعدها اشتباكات"، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي واصابة اثنين اخرين.​

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الشرطة العراقية هجوم مسلح كركوك

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