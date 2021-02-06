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واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

02:12 ص السبت 06 فبراير 2021
واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

جو بايدن

واشنطن- (د ب أ):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه للنيجيرية نجوزي اوكونجو إيويلا في السباق الذي يتنافس فيه مرشحتان لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، مما يعني أن المنصب أصبح لصالحها.

وكانت المرشحة الأخرى، وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج هي، قد سحبت طلبها قبل فترة وجيزة.

وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي عرقلت قرار الإجماع ، على دعم يو ميونج هي، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن سعيدة بالتعبير عن "دعمها القوي" لأوكونجو إيويلا.

وقال المكتب إن المرشحة تتمتع بخبرة وتجربة اقتصادية كبيرة على الساحة الدولية ، بفضل 25 عاما من العمل في البنك الدولي وفترتي ولايتها كوزيرة مالية لنيجيريا.

وأضاف إن الولايات المتحدة تريد العمل مع القيادة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية لتحقيق الإصلاحات الجوهرية الضرورية للمنظمة.​

جو بايدن واشنطن منظمة التجارة العالمية نجوزي اوكونجو إيويلا

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