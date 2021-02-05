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‏‎استدعاء السفير ووابل من الانتقادات.. تحرك أوروبي ضد روسيا بعد طرد دبلوماسيين

05:58 م الجمعة 05 فبراير 2021
‏‎استدعاء السفير ووابل من الانتقادات.. تحرك أوروبي ضد روسيا بعد طرد دبلوماسيين

أليكسي نافالني

وكالات:

بتهمة المشاركة في احتجاجات دعم للمعارض أليكسي نافالني، أقدمت روسيا. على طرد 3 دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، ما أدى إلى موجة غضب أوروبية وتصريحات من زعماء أوروبيين تدين تلك الخطوة.

أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين، اليوم الخميس.

‏وندد ماكرون بما تعرض له نافالني من تسميم واعتقال.

وقضت محكمة روسية منذ أيام بسجن المعارض الروسي نافالني نحو 3 سنوات ونصف السنة في خطوة أثارت الرأي العام العالمي ضد روسيا.

من جهتها اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين "غير مبرر".

‏وقالت إن "طرد موسكو لدبلوماسيين أوروبيين لن يبقى من دون رد".

فيما أعلنت وزارة الخارجية البولندية، استدعاء السفير الروسي لديها احتجاجا على طرد أحد دبلوماسي لها في موسكو.

وكانت احتجاجات انطلقت في روسيا خلال الأيام الماضية دعما لنافالني وللمطالبة بإطلاق سراحه من السجن.

واعتقلت السلطات الروسية الآلاف من المتظاهرين بحجة المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

أليكسي نافالني روسيا ألمانيا السويد إيمانويل ماكرون

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