الصين تعلن نجاحها في اختبار اعتراض صاروخ أرضي متوسط المدى

بكين - أ ش أ

أعلنت الصين نجاحها في إجراء اختبار اعتراض صاروخ أرضي متوسط المدى داخل أراضيها.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية -في بيان اليوم الجمعة- أنها أجرت الاختبار أمس، وأن الاختبار وصل إلى الأهداف المتوقعة، وأنه دفاعي في طبيعته ولم يستهدف أي دولة.

ولم تشر الوزارة إلى المزيد من الاتفاصيل في هذا الصدد.