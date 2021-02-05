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الصين تعلن نجاحها في اختبار اعتراض صاروخ أرضي متوسط المدى

10:33 ص الجمعة 05 فبراير 2021
الصين تعلن نجاحها في اختبار اعتراض صاروخ أرضي متوسط المدى

علم الصين

بكين - أ ش أ
أعلنت الصين نجاحها في إجراء اختبار اعتراض صاروخ أرضي متوسط المدى داخل أراضيها.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية -في بيان اليوم الجمعة- أنها أجرت الاختبار أمس، وأن الاختبار وصل إلى الأهداف المتوقعة، وأنه دفاعي في طبيعته ولم يستهدف أي دولة.
ولم تشر الوزارة إلى المزيد من الاتفاصيل في هذا الصدد.

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