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بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن

07:14 م الخميس 04 فبراير 2021
بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وكالات:

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وكانت الولايات المتحدة، دانت القصف الصاروخي على العاصمة السعودية الرياض، صباح منذ أيام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن واشنطن "تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض بالمملكة العربية السعودية. نقوم بجمع المزيد من المعلومات، لكن يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين".

وأضاف البيان أن "مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".

جو بايدن الأمن القومي الأمريكي العمليات العسكرية في اليمن اليمن

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