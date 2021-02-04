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إيران وفلسطين تستقبلان جرعات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي

04:38 م الخميس 04 فبراير 2021
إيران وفلسطين تستقبلان جرعات من لقاح "سبوتنيك في" الروسي

فيروس كورونا

طهران/ رام الله (د ب أ)- (أ ش أ):

استقبلت إيران، الخميس، الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإنه تم استيراد 500 ألف جرعة كمرحلة أولى، وأن المزيد من الجرعات ستصل في الأسابيع القادمة.

ومن المقرر أن تكون الأولوية في الحصول على اللقاح للأطباء والممرضين وكبار السن.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن قبل يومين أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري. وقال إن "ملايين الجرعات من اللقاح الخارجي ستصل إلى البلاد".

وأعرب عن الأمل في أن يدخل اللقاح الإيراني إلى الأسواق مطلع الصيف القادم.

وفي نهاية يناير، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن تسجيل لقاح "سبوتنيك في" الروسي في بلاده.

كما تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، 10 آلاف جرعة من اللقاح الروسي، بتبرع من حكومة روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قولها إن اللقاحات ستعطى لـ5 آلاف مواطن، بمن فيهم الكوادر الطبية، مشيرة إلى أن عملية تسلم اللقاحات ستستكمل خلال الفترة المقبلة، وسيتم تطعيم كافة الكوادر الطبية والمرضى والمسنين.

ولفتت الكيلة إلى أن الوزارة أعدت خطة كاملة بشأن برنامج اللقاح ضد الفيروس، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، موضحة أنه سيصلها خلال المرحلة المقبلة لقاحات من مؤسسة "كوفاكس"، ومن الصين ومجموعات أخرى متضامنة مع الشعب الفلسطيني، موضحة أن الدفعة الكبيرة المخصصة من قبل موازنة الحكومة ستصل في القريب العاجل.

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه، أن الحكومة الروسية ستسلم وزارة الصحة الفلسطينية 50 ألف لقاح الاسبوع المقبل، مشددا على أن روسيا ستمد الوزارة بالكمية اللازمة من اللقاح الروسي خلال العام الجاري.

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Asha
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