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تايوان تسجل "أول وفاة لمريض أجنبي" بكورونا

10:25 ص الخميس 04 فبراير 2021
تايوان تسجل "أول وفاة لمريض أجنبي" بكورونا

فيروس كورونا

تايبيه- (د ب أ):

أعلنت تايوان، الخميس، عن أول وفاة جراء كوفيد-19 لمريض أجنبي تلقى العلاج في الجزيرة.

ووفقا لمركز القيادة المركزية للأوبئة في تايوان، دخل الشخص، وهو بريطاني في السبعينات من عمره، تايوان في 18 ديسمبر وثبتت إصابته بفيروس كورونا في 31ديسمبر.

وذكر تشانج شان تشوين، منسق اللجنة الاستشارية المتخصصة في المركز، في مؤتمر صحفي أن الرجل كان مصابا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وقال تشانج: "المريض كبير السن، الذي كان يعاني أيضا من أمراض في القلب والأوعية الدموية، سرعان ما أصبح في حالة حرجة".

وأعلنت تايوان أيضا اليوم الخميس عن حالتي إصابة جديدتين لفيروس كورونا، إحداهما لعامل مهاجر إندونيسي في الأربعينات من عمره والأخرى لامرأة أمريكية ستينية.

وحتى اليوم الخميس سجلت تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 6ر23 مليون نسمة، إجمالي 919 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 75 حالة انتقال للعدوى محليا وتسع حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.

ويتلقى حاليا 71 مريضا بكوفيد-19 العلاج بالمستشفيات في تايوان.

فيروس كورونا تايوان

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