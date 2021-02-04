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"الصحة البرازيلية": تسجيل 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

07:21 ص الخميس 04 فبراير 2021
"الصحة البرازيلية": تسجيل 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 227563، فيما عدد الإصابات 9339420.
وحصدت جائحة كورونا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 600 ألف شخص منذ بدء انتشار الفيروس في العالم في ديسمبر 2019.

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Asha
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