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بايدن ومون يتفقان على رفع مستوى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

03:11 ص الخميس 04 فبراير 2021
بايدن ومون يتفقان على رفع مستوى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي مون جاي إن، على رفع مستوى التحالف بين بلديهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أنه عقب الاتصال، قال مون إنه وبايدن "سيقفان دائما معا" من أجل السلام والتصدي للتحديات العالمية.

جو بايدن كوريا الجنوبية الولايات المتحدة

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