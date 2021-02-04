بايدن ومون يتفقان على رفع مستوى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

سول - (د ب أ):

اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي مون جاي إن، على رفع مستوى التحالف بين بلديهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أنه عقب الاتصال، قال مون إنه وبايدن "سيقفان دائما معا" من أجل السلام والتصدي للتحديات العالمية.