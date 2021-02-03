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وفاة شخص ونقل 60 للمستشفى بعد تسرب غاز سام في مصنع بالفلبين

09:12 م الأربعاء 03 فبراير 2021
وفاة شخص ونقل 60 للمستشفى بعد تسرب غاز سام في مصنع بالفلبين

وفاة شخص ونقل 60 للمستشفى بعد تسرب غاز سام في مصنع

مانيلا 3 شباط/فبراير(د ب أ)

قال مسؤولون في الفلبين، إن شخصًا لقي حتفه وجرى نقل 60 آخرين من سكان أحد المجتمعات المحلية في العاصمة الفلبيينة مانيلا، إلى المستشفى اليوم الأربعاء بعد تسرب غاز الأمونيا في مصنع للثلج.

وقال فون فيلانويفا، مسؤول إدارة المخاطر في مدينة نافوتاس سيتي، بمنطقة العاصمة مانيلا، حيث يقع المصنع، إن حالة الوفاة لعامل يبلغ من العمر 47 عامًا، مضيفًا أن سبب الحادث انفجار خزان كان يحتوي على غاز الأمونيا.

وأضاف فيلانويفا أن المقيمين الذين تأثروا بتسرب الغاز يعانون من صعوبة في التنفس، كما فقد عدد منهم الوعي، وأوضح أن ستة من ضمن الستين الذي نقلوا للمستشفى من القُصَّر.

وتابع المسؤول قائلاً إنه تم احتواء التسرب على الفور، غير أن رائحة الأمونيا استغرقت حوالي ثلاث ساعات حتى خمدت، مما أجبر العشرات من السكان على إخلاء منازلهم.

وقدم توبي تيانجكو، عمدة مدينة نافوتاس سيتي، الذي يعود مصنع الثلج لعائلته، عن اعتذاره عن وقوع الحادث وأصدر أمرًا بإغلاق المنشأة في ظل التحقيق في الواقعة.

الفلبين تسرب غاز وفاة شخص

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