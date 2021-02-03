أمريكا تدعم عقوبات أوكرانيا ضد 3 قنوات تلفزيونية
واشنطن - (د ب أ)
قالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، إن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا لمواجهة النفوذ الخبيث لروسيا، بما يتماشى مع القانون الأوكراني، في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضافت السفارة: "يجب علينا جميعًا العمل معا لمنع نشر المعلومات المضللة كسلاح في حرب المعلومات ضد الدول ذات السيادة".
وقال وزير الثقافة الأوكراني، إن بلاده ستطلب من يوتيوب حظر هذه القنوات التلفزيونية أيضًا.
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