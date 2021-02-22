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بيانات في إنجلترا تظهر أن لقاح فايزر فعال بنسبة 75%

09:28 م الإثنين 22 فبراير 2021
بيانات في إنجلترا تظهر أن لقاح فايزر فعال بنسبة 75%

لقاح فايزر

لندن - (د ب أ)

أظهرت بيانات نشرت في إنجلترا اليوم الاثنين، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر/بيونتيك تقلل معدلات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) بأكثر من 75% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

وصدرت هذه البيانات عن هيئة الصحة العامة الإنجليزية، وهي أول تحليل مستقل في بريطانيا يظهر فعالية لقاح فايزر/بيونتيك بعيدا عن التجارب.

ومن بين الذين تجاوزوا الثمانينيات من العمر، وجدت بيانات من أكثر من 12 ألف شخص أن لقاح فايزر/بيونتيك وفر حماية بنسبة 57% على الأقل من فيروس كورونا بعد 28 يومًا من التطعيم بجرعة واحدة، بينما ارتفعت النسبة إلى 88% بعد تناول الجرعة الثانية من اللقاح.

وتراقب هيئة الصحة العامة الإنجليزية أيضًا التأثير الفعلي للقاح استرازينيكا/أوكسفورد وستنشر هذه النتائج في الوقت المناسب، لكنها قالت إن البيانات المبكرة تشير إلى أن اللقاح يوفر "مستويات جيدة" من الحماية من الجرعة الأولى.

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