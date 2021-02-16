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التحالف يعلن تدمير "مُسيّرة" حوثية مُفخخة باتجاه مطار أبها السعودي

10:34 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
التحالف يعلن تدمير "مُسيّرة" حوثية مُفخخة باتجاه مطار أبها السعودي

مطار أبها السعودي

الرياض- (د ب أ):

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إن شظايا الاعتراض تناثرت في محيط المطار دون إصابات أو خسائر.

ويكثف الحوثيون إطلاق الطائرات المسيرة، ويعلن التحالف الذي تقوده السعودية، إسقاطها.

مطار أبها السعودي تدمير سيارة مسيرة تحالف دعم الشرعية ميليشيا الحوثي

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