التحالف يعلن تدمير "مُسيّرة" حوثية مُفخخة باتجاه مطار أبها السعودي

الرياض- (د ب أ):

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إن شظايا الاعتراض تناثرت في محيط المطار دون إصابات أو خسائر.

ويكثف الحوثيون إطلاق الطائرات المسيرة، ويعلن التحالف الذي تقوده السعودية، إسقاطها.