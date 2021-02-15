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حفيدة بايدن تمازحه بتغريدة على تويتر بمناسبة "يوم الرؤساء"

11:57 ص الإثنين 15 فبراير 2021
حفيدة بايدن تمازحه بتغريدة على تويتر بمناسبة "يوم الرؤساء"

جو بايدن

واشنطن- (أ ش أ):

مازحت نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة (يوم الرؤساء) الذي يصادف الاثنين الثالث من شهر فبراير من كل عام.

وكتبت نعومي بايدن - في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "اشترينا له بعض الهدايا منذ عطلة نهاية الأسبوع في عيد الرؤساء وهو رئيس حرفيا".

ونشرت نعومي صورة للرئيس بايدن وهو يرتدي قبعة عليها شعار الرئاسة، وكتبت: "نريد التأكد أن المسمى الوظيفي لا يصل إلى رأسه، أي لا يجعله مغرورا".

وتمنح السلطة الاتحادية في الولايات المتحدة مواطنيها عطلة رسمية في يوم ثالث اثنين من فبراير من كل عام، للاحتفال بـ"يوم الرؤساء".

وكان الاحتفال يتم في 22 فبراير من كل عام، قبل أن يتغير إلى ثالث اثنين من الشهر نفسه.

وخصص هذا اليوم لتكريم الذين تولوا رئاسة الولايات المتحدة، خاصة الرئيس جورج واشنطن، الذي أدى دورا تاريخيا في حرب الاستقلال وتوحيد البلاد.

ونُصّب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة على حساب الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

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جو بايدن نعومي بايدن يوم الرؤساء

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