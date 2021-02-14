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تأجيل محاكمة "شندي" لاتهامه بقتل مقاول السلام لجلسة 16 فبراير

06:57 م الأحد 14 فبراير 2021
تأجيل محاكمة "شندي" لاتهامه بقتل مقاول السلام لجلسة 16 فبراير

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم "محمود. ا"، وشهرته "شندي"، لاتهامه بقتل المجني عليه "أحمد حسن أحمد رزق" مقاول، عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض، والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح، بمدينة السلام، لجلسة 16 فبراير، إداريًا.

وكان قسم شرطة السلام تلقى إخطارًا من مستشفى السلام التخصصي بوصول جثمان المقاول المجني عليه، وكذا وصول والده مصابًا بجرح.

وانتقل فريق من المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الشهود شهدوا بأنه على إثر ضبط أحد أصهار المتهم "شندي"، قبل الواقعة بأيام، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، جاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما، وصاح بسباب لجميع أفراد العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمرَ تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وتمكن الأهالي من إبعاده عنه، ثم لما جاء المجني عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه.

وكشفت النيابة العامة مناظرة جثمان المجني عليه، فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية، فأحدثت نزيفًا دمويًا أدى للوفاة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة شندي مقاول السلام

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