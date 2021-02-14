أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

زعماء منطقة الساحل الأفريقي يعقدون القمة الـ7 في تشاد غدًا

06:01 م الأحد 14 فبراير 2021
زعماء منطقة الساحل الأفريقي يعقدون القمة الـ7 في تشاد غدًا

أرشيفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

نواكشوط - (د ب ا)

تنطلق غدًا الاثنين في نجامينا عاصمة تشاد، القمة السابعة لزعماء دول مجموعة الساحل الخمس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر تقنية الفيديو.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تبحث القمة لأول مرة اقتراحًا بإجراء حوار من المجموعات المسلحة المتهمة بارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات الأفريقية والقوات الفرنسية المشاركة في عملية برخان ومهمة القوات الأممية في مالي " مينيسما" رغم رفض فرنسا للفكرة وتوجه مالي نحو الحوار.

وستعلن فرنسا بشكل رسمي خلال هذا اللقاء بدء سحب قواتها من مالي وتقليص عددها البالغ حاليا خمسة آلاف ومئة عسكري بعد زيادته في قمة "بو" بفرنسا في يناير 2020 إثر تنامي الهجمات الإرهابية ضد دول الساحل وضد القوات الفرنسية والدولية.

ويتضمن جدول أعمال القمة عدة ملفات أخرى تتعلق بالأمن والتنمية في المنطقة ودعم اقتصاديات دول الساحل والتحالف العالمي لدعم منطقة الساحل وانتقال الرئاسة الدورية للمجموعة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وقالت مصادر فرنسية إن قرار فرنسا البدء بتقليص قواتها في منطقة الساحل يقوم على تعويل باريس على وحدات عسكرية أوروبية من النخبة تم نشرها في منطقة الساحل ضمن قوة التدخل السريع " تاكوبا" التي قامت بعمليات ضد التنظيمات الجهادية والتزام أكبر لدول الساحل الإفريقي بتحمل مسؤوليتها في مجال الأمن والدفاع .

وتضم منطقة الساحل موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي.

إيمانويل ماكرون المجلس الأوروبي شارل ميشيل تشاد

الخبر التالى:

رئيس الحكومة الليبية الجديد يبدأ مشاورته لتشكيل ‎حكومته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:امتحانات النقل والثانوية والحضور في المدارس.. 20 قرارًا جديدًا لوزير التعليم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا