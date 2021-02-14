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كورونا حول العالم: الإصابات تبلغ 108.6 مليون حالة

05:23 م الأحد 14 فبراير 2021
كورونا حول العالم: الإصابات تبلغ 108.6 مليون حالة

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ)

أشارت بيانات أصدرتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم بلغ 108 ملايين و610 آلاف و519 حالة حتى الساعة 13:08 بحسب التوقيت العالمي الموحد (يو تي سي) اليوم الأحد.

وأوضحت البيانات أن مرض (كوفيد-19) الذى يسببه فيروس كورونا المستجد تسبب فى وفاة ما إجمالية مليونين و395 ألفا و253 شخصًا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز أمريكا

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كورونا فى مصر

  • 173202

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  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

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