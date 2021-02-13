أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

أول تعليق من ترامب بعد تبرئته من تهمة التحريض على التمرد

11:16 م السبت 13 فبراير 2021
أول تعليق من ترامب بعد تبرئته من تهمة التحريض على التمرد

ترامب

وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت "أسوأ حملة اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب، في بيان، اليوم السبت بعد انتهاء التصويت بمجلس الشيوخ "تطلع للمضي قدما معكم لتحقيق "عظمة أمريكا".
وتابع "أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا.. ومحاكمة العزل في مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من أسوأ حملة تجني في تاريخ بلادنا".
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم إدانة ترامب، بعدما صوت 57 عضوا لصالح عزله، مقابل 43 على عدم عزله.
ويتطلب عزل ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث.

ترامب أمريكا مجلس الشيوخ الأمريكي

الخبر التالى:

الترشح مرة أخرى للرئاسة.. ماذا يعني تبرئة ترامب في محاكمة عزله؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 172602

    عدد المصابين

  • 134215

    عدد المتعافين

  • 9899

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الشيوخ الأمريكي يُبرىء ترامب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا