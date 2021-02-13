زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر يهز شمال شرق اليابان
وكالات:
هز زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق اليابان، في محافظة فوكوشيما، ما استدعي الحكومة إلى تشكيل فريق عمل لمواجهة آثار الزلزال.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم السبت إن "زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان".
وأضافت أن "الحكومة تشكل فريق عمل لمواجهة آثار الزلزال القوي".
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