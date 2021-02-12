مبعوثة أممية تدعو أمريكا لرفع العقوبات عن فنزويلا

كاراكاس - (د ب أ):

حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية ألينا دوهان، الولايات المتحدة على النظر في رفع العقوبات عن الحكومة الفنزويلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوهان قولها في تصريحات أدلت بها في مؤتمر صحفي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إن عقوبات الولايات المتحدة ودول أخرى "تفاقم مشاكلها"، وتحد من قدرة الحكومة على ضمان تحقيق حقوق الإنسان العالمية لسكانها.

كانت دوهان قد وصلت إلى فنزويلا في الأول من شباط/ فبراير، لتقييم أثر العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على حقوق الإنسان بالبلاد.

ودعت دوهان الولايات المتحدة إلى مراجعة ورفع عقوبات ثانوية على أطراف ثالثة، والاحجام عن فرض عقوبات على الديزل".

وقالت إن نقص البنزين والديزل ينتهك الحق في حرية التنقل، ويؤثر على إنتاج الغذاء.

وأضافت أن العقوبات على النفط والذهب والتعدين وتعطيل حسابات البنك المركزي، تفاقم من الكوارث الإنسانية والاقتصادية القائمة.

وأشارت إلى أن العقوبات الثانوية خارج الحدود الإقليمية تمنع الحكومة وشركات القطاع الخاص من شراء الآلات والأدوية والأغذية والمدخلات الزراعية.

وأوصت دوهان باستخدام أصول فنزويلا لدى بنك انجلترا المركزي لشراء لقاحات مضادة لمرض كوفيد-149.