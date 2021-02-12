أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مسؤول سوداني: إثيوبيا خدعتنا ورفضت ترسيم الحدود

03:18 م الجمعة 12 فبراير 2021
مسؤول سوداني: إثيوبيا خدعتنا ورفضت ترسيم الحدود

نزاع حدودي بين اثيوبيا والسودان

(وكالات)

اتهم مدير عام هيئة المساحة السودانية ورئيس اللجنة الفنية للحدود، اللواء الأمين بانقا، إثيوبيا بأنها خدعت الخرطوم، موضحًا أنها تواصل تقديم الحجج لعدم إكمال وضع علامات الحدود مع السودان، وأنها لم تكتف بالزراعة وأقامت مستوطنات ومعسكرات.

وأكد بانقا، في مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، أن السودان لديه محاضر اجتماعات تم التوقيع عليها عام 1965 من قبل رئيس الوزراء آنذاك، محمد أحمد المحجوب، ومن الجانب الإثيوبي وزير الخارجية بوضع العلامات على الأرض، وأضاف بانقا أن إثيوبيا طلبت من السودان التنازل عن أربعة جبال تكون هي الحدود الفاصلة بين الدولتين ووافق عليها السودان.

إلى جانب ذلك، أشار بانقا إلى أن إثيوبيا كانت تتعلل في مباحثاتها مع النظام السابق بعدم قدرتها على ترسيم الحدود لوجود مشاكل داخلية، مشيرا إلى أن الزيارات التي قامت بها لجنة الترسيم للمناطق المتنازع عليها كشفت عن وجود معسكرات للجيش الإثيوبي وليس ميليشيات كما تزعم إثيوبيا.

وأكد رئيس اللجنة الفنية للحدود السودانية اللواء الأمين بانقا، أن بلاده لن تفرط في أي شبر من أراضيها لإثيوبيا.

وذكر أن الوثائق والمستندات تثبت حق السودان في أراضيه، وأن إثيوبيا لم تشكك في وثائق رسم الحدود حتى 2012، وتعهدت بوضع علامات، موضحا أن إثيوبيا استفادت من اتفاقيات الحدود على حساب السودان، وآلت إليها مناطق سودانية مثل بني شنغول والمتمة وجبال عدة.

كما أفاد أن إثيوبيا استغلت الاضطرابات في دارفور والجنوب لتسيطر على الفشقة.

سودان هيئة المساحة السودانية محمد أحمد المحجوب

الخبر التالى:

البرلمان العراقي يدعو للضغط على تركيا لإنهاء عدوانها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا