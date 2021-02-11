المبعوث الأمريكي: تدخل إيران في اليمن نتج عنه مزيد من التوتر وعدم الاستقرار

صنعاء - (أ ش أ):

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينج، إن التدخل الإيراني في اليمن نتج عنه مزيد من التوتر والصراع وعدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث بحث خلاله الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في اليمن الذي مزقته الحرب على مدار السنوات الماضية، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/.

وأكد ليندركينج دعم واشنطن لجهود الحكومة اليمنية الموجودة بمدينة عدن، داعيا جميع الداعمين على بذل المزيد لإغاثة الشعب اليمني، لافتا إلى إمكانية عقد مؤتمر للمانحين ينظم في هذا الصدد.

من جهته، رحب هادي - خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي - بجهود تحقيق السلام في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية ووحدة واستقرار اليمن وعلى أساس المرجعيات الأساسية والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وأشار إلى أن جماعة الحوثيين ومن خلفها إيران تواصل تعطيل جهود السلام.

بدوره، قال ليندركينج إنه يعمل لإيجاد حل سياسي يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبالتعاون مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

واتفق ليندركينج مع وصف هادي للدور السلبي لإيران في اليمن، والذي نتج عنه مزيد من التوتر والصراع وعدم الاستقرار.