روسيا تتوعد الاتحاد الأوروبي برد مناسب على أية عقوبات جديدة مرتبطة بنافالني
موسكو - (أ ش أ):
حذرت الخارجية الروسية من أن موسكو سترد بالمثل على أية عقوبات جديدة قد يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي، على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، إن الدعوات إلى تشديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو في الأيام الأخيرة "ليست مستغربة"، لافتة إلى أن هذا الأمر أصبح اعتياديا بالنسبة للتكتل الأوروبي منذ عام 2014.
وأشارت إلى أن "المسؤولين في بروكسل يلجأون إلى العقوبات كلما واجهوا حرصاً تماماً من روسيا ودول ذات سيادة أخرى على حماية مصالحها المشروعة ومنع التدخل السافر في شؤونها وعدم الانجرار وراء مهندسي النظام العالمي الغربيين".
وشددت على أنه من غير المقبول إطلاقا استغلال حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وجعلها أداة جيوسياسية.
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