الرئيس البيلاروسي يرجح إصابته مجددا بكورونا بعد تعرضه لنوبة سعال
وكالات:
رجح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إصابته مجددا بفيروس كورونا المستجد، بعد سعاله الحاد خلال إلقائه كلمة دون كمامة أثناء فعالية شعبية، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.
واضطر لوكاشينكو، بعد تحدثه دون توقف خلال أكثر من ساعتين، إلى تعليق كلمته أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي، بسبب نوبة السعال، وقال: "أنا آسف.. يبدو أن هذه العدوى عادت إلي مجددا".
ورأى معظم الحاضرين في هذا التصريح تعليقا ساخرا، فيما أوضح لوكاشينكو أنه يعاني من السعال لليوم الثالث على التوالي.
ولم يكن بوسع الرئيس مواصلة كلمته لبعض الوقت، وأعرب الحاضرون عن تأييدهم له بالتصفيق.
وسبق أن أعلن لوكاشينكو أواخر يوليو الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية، أن الفحوصات الطبية اكتشفت إصابته سابقا بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض.
وتنتمي بيلاروس إلى مجموعة الدول التي امتنعت حكوماتها عن فرض قيود مشددة لمنع تفشي كورونا، وقلل لوكاشينكو مرارا من خطورة الجائحة.
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