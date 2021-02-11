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قناة عبرية: إسرائيل تسمح لمسؤول فلسطيني بزيارة الأسير مروان البرغوثي

01:26 م الخميس 11 فبراير 2021
قناة عبرية: إسرائيل تسمح لمسؤول فلسطيني بزيارة الأسير مروان البرغوثي

مروان البرغوثي

وكالات:

وافقت إسرائيل، بشكل استثنائي، على طلب مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية للقاء الأسير مروان البرغوثي، الخميس، حسبما أفادت قناة "كان" العبرية.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية، قولها، "سمحت إسرائيل للوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بإجراء زيارة للبرغوثي في السجن على خلفية إجراء الانتخابات، والزيارة ستتم اليوم إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة".

وقالت القناة إنه "من المتوقع أن يحاول الشيخ إقناع البرغوثي، بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة أواخر يوليو، بعد أن قال مقربون من البرغوثي مؤخرا خارج السجن إنه ينوي الترشح للرئاسة".

وتحدثت وسائل إعلام عربية الشهر الماضي، عن نية القيادي وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأسير مروان البرغوثي، الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة، المزمع عقدها في شهر يوليو 2021.

كان البرغوثي قدم نفسه كمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الأخيرة عام 2005. ومع ذلك، بعد زيارات مماثلة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت، انسحب من الترشح للرئاسة بعد أن وُضِع على رأس قائمة فتح في الانتخابات البرلمانية لعام 2006، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

والبرغوثي (63 عاماً) من قرية كوبر شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية، معتقل منذ 2002 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة مؤبدات وأربعين عاماً بتهمة قيادة كتائب "شهداء الأقصى"، الذراع العسكرية لـ"فتح"، خلال انتفاضة الأقصى "الثانية" التي اندلعت عام 2000.

مروان البرغوثي إسرائيل فلسطين

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