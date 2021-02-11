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سلوفاكيا تعتزم تشديد قواعد الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى البلاد

04:02 ص الخميس 11 فبراير 2021
سلوفاكيا تعتزم تشديد قواعد الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى البلاد

أرشيفية

براتيسلافا - (د ب أ):
تعتزم سلوفاكيا تشديد قواعد الحجر الصحي للمسافرين القادمين إليها، بإلزامهم بالخضوع لتلك الإجراءات لمدة 14 يوما.

وقال وزير الصحة ماريك كراجي أمس الأربعاء إن سبب الإجراء ، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين ، هو في الغالب سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف هذه السلالة في النمسا المجاورة.

ويتم استثناء الأشخاص الذين يتنقلون من أجل العمل عبر الحدود ، حيث عليهم فقط تقديم نتيجة اختبار سلبية.

واجتازت سلوفاكيا الموجة الأولى من الجائحة بشكل أفضل من معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

لكن منذ أكتوبر، ارتفع عدد الإصابات والوفيات المؤكدة بفيروس كورونا بشكل كبير، وسط تحذير الخبراء من انهيار في النظام الصحي.

وبحلول يوم الأربعاء ، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة إلى 269 ألفا ، وتوفي أكثر من 5500 شخص. ويجعل هذا سلوفاكيا الآن واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا.

سلوفاكيا الحجر الصحي فيروس كورونا

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